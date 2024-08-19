خبر مهمّ للمواطنين يتعلّق بدفاتر السوق

أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ آلية ستُعتمَد تُسهل على المواطنين التقديم للحصول على دفاتر السوق.

وأشارت إلى أنّ هذه الآلية ستمنع السماسرة من تحقيق الأرباح.