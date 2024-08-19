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لبنان

خبر مهمّ للمواطنين يتعلّق بدفاتر السوق

Lebanon 24
19-08-2024 | 07:13
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أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ آلية ستُعتمَد تُسهل على المواطنين التقديم للحصول على دفاتر السوق.
 
 
وأشارت إلى أنّ هذه الآلية ستمنع السماسرة من تحقيق الأرباح.
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إقتصاد

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