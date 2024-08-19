داخل حديقة أحد المنازل الجنوبيّة... ما الذي سقط من طائرة إسرائيليّة؟ (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط بالون حراري أطلقته طائرة إسرائيليّة في حديقة أحد المنازل في بلدة دير قانون النهر.

وعلى الفور توجّهت مُخابرات الجيش إلى المكان الذي سقط فيه البالون الحراريّ.