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لبنان

داخل حديقة أحد المنازل الجنوبيّة... ما الذي سقط من طائرة إسرائيليّة؟ (صورة)

Lebanon 24
19-08-2024 | 08:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط بالون حراري أطلقته طائرة إسرائيليّة في حديقة أحد المنازل في بلدة دير قانون النهر.
 
 
وعلى الفور توجّهت مُخابرات الجيش إلى المكان الذي سقط فيه البالون الحراريّ.
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لبنان

عربي-دولي

بالون حراري

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