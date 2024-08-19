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لبنان

صورٌ من زوق مصبح... سيارة اقتحمت محلاً

Lebanon 24
19-08-2024 | 10:17
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نشرت صفحة "زوق مصبح بلدتي" عبر "فيسبوك"، صوراً تُظهر إقتحام سيارة لأحد المحلات التجاريّة في البلدة.
 
 
وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات.
 
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زوق مصبح

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