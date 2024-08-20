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لبنان

غارتان طالتا الضهيرة.. ماذا في آخر المعلومات (صور)

Lebanon 24
20-08-2024 | 11:46
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أغار الطيران الإسرائيلي مساء اليوم، على دفعتين، مستهدفًا بلدة الضهيرة.

وقد أفادت مندوبة "لبنان24" عن سقوط شهيدين وجريحين.
 
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