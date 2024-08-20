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لبنان
غارتان طالتا الضهيرة.. ماذا في آخر المعلومات (صور)
Lebanon 24
20-08-2024
|
11:46
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أغار الطيران الإسرائيلي مساء اليوم، على دفعتين، مستهدفًا بلدة الضهيرة.
وقد أفادت مندوبة "لبنان24" عن سقوط شهيدين وجريحين.
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