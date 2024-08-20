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لبنان

بلبلة في عكّار.. خلاف عائلي تطوّر إلى إطلاق نار وهذا ما حصل

Lebanon 24
20-08-2024 | 15:16
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع إشكال بين الشقيقين "ع.ح" و "ر.ح" في بلدة تلمعيان، في عكار.
 
وحسب المعلومات، فقد تطور الإشكال لاحقا الى عراك وتضارب بالايدي بين الطرفين، ليقوم الأول بإلقاء قنبلة بإتجاه الأخير، ما أدى الى سقوطها وانفجارها داخل حرم المدرسة الرسمية في البلدة المذكورة، أُصيب نتيجتها أحد الشبان في الداخل بشظايا، ووصفت إصابته بالمستقرة، في حين فرّ الشقيقان إلى جهة مجهولة.
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وكان قد سُمع دوي انفجار القنبلة في ارجاء البلدة، ما تسبب في حالة من الذعر والخوف بين الاهالي.

وعُرف أن الاشكال بين الاشقاء هو ناتج عن خلافات عائلية.
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