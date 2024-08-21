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لبنان

ماذا كُشف في أميركا عن "حرب لبنان"؟ إقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
21-08-2024 | 13:48
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كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق ديفيد شنكر أنّ "الجوّ العام في إسرائيل يميل الى حرب واسعة وحاسمة مع حزب الله"، كاشفاً أنّ "الجيش الاسرائيلي يتهيأ بكل عتاده لحرب من نوع آخر لم يخضها سابقاً".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، قال شنكر: "هناك كلام سائد ينتشر في إسرائيل يفيد بأن قرار الحرب يجب اتخاذه عاجلاً أفضل من آجلاً، ولو كان مؤلماً".
ويتابع: "الجيش الاسرائيلي يعرف أنّ الحرب مع حزب الله ستكون مكلفة، وبالنسبة لإسرائيل فإنَّ حصولها في الوقت العاجل هو أمر أفضل. هذه الحرب هي إستثنائية لم تخضها إسرائيل في السابق وكلفة التروي باهظة".
وأردف: "لقد تمكن الحزب من تطوير ترسانته الصاروخية الدقيقة وامداداته، كما جلب تقنيات متطورة من الصين وروسيا".
وأكمل: "بعد 7 تشرين الأول الماضي، كان هناك 8 آلاف عنصر من فرقة الرضوان التابعة للحزب عند الحدود، إلا أن هؤلاء انسحبوا ما سيسهل المناورات الإسرائيلية".
 

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