ما هي الرسالة من ازدياد "هجمات البقاع"؟

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سلسلة ضربات إسرائيلية طالت منطقة البقاع في غضون ثلاثة ايام موقعة عددا لافتا من الشهداء والجرحى واضرارا مادية جسيمة.التصعيد الإسرائيلي بقاعاً بات لافتاً جداً خلال هذا التوقيت، وتقول مصادر معنيّة بالشأن العسكريّ إنّ ما يجري يعتبر بمثابة ردّ إسرائيلي على "القاعدة التسليحية" لـ"حزب الله" خصوصاً بعدما قام الأخير بنشر فيديو منشأة "عماد 4" والأنفاق المرتبطة بها.وأشارت المصادر إلى أنّ إسرائيل تحاول القول لـ"حزب الله" إن مخازن أسلحته في البقاع تحت الرصد، ولهذا السبب يجري الاستهداف بين الحين والآخر وتحديداً في نقاط عسكريّة تشهد على انفجارات إثر قصفها جواً.