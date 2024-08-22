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لبنان

الأحرار: الفيدرالية المدخل الوحيد لإنقاذ البلد

Lebanon 24
22-08-2024 | 04:18
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عقد المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار إجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل شمعون وحضور الأعضاء.

ورأى  المجتمعون في بيان، ان "خطر نشوب حرب واسعة يضع مصير لبنان  واللبنانيين في المجهول، لذا يؤكد الحزب على ضرورة انتشار الجيش على الحدود الجنوبية وفقاً للقرار ١٧٠١ وكافة القرارات الدولية ذات الصلة بكامل مندرجاتها قبل فوات الأوان".
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واعتبروا ان "فضيحة الكهرباء وتورط بعض المسؤولين يدفعنا إلى مطالبة القضاء بفتح ملف وزارة الطاقة ومحاسبة كل الوزراء والمتورطين معهم في ارتكاب المخالفات حتى تبيان الحقيقة"، وطالبوا " بضرورة خصخصة القطاع على غرار كهرباء زحلة".

واكدوا "أهمية تطبيق الفيدرالية كونها المدخل الوحيد لإنقاذ البلد واستعادة سيادة الدولة من الهيمنة، وكونها الملاذ الآمن الوحيد لضمان حقوق كافة المكونات التي تشكل المجتمع اللبناني".

وافتوا الى ان" أموال المودعين هي حق  مقدس لا يجب المس به لأنه يطال ٩٥% من اللبنانيين وهذا قد يؤدي إلى المطالبة بالعصيان المدني لأنه آتٍ لا محالة".

 
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