سيارات الاسعاف حضرت إلى المكان.. ماذا جرى على طريق بلدة زبدين النبطية؟

قضت ثمانينية من آل قبيسي بعد ظهر اليوم، بعد أن دهستها شاحنة على طريق بلدة زبدين. وقد حضر الى المكان، عناصر من الصليب الاحمر واسعاف النبطية، وتم نقل الجثة الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، فيما فتحت قوى الامن تحقيقا بملابسات الحادث. (الوكالة الوطنية)

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