هذا ما استهدفه "الحزب" في مستعمرة المنارة قبل قليل

أعلن "حزب الله"، في بيان عصر اليوم، انه قصف مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة.







وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدفنا يوم الخميس 22-8-‌‏2024 مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وحققنا إصابة مباشرة".‏

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