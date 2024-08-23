خلال اتصال هاتفي.. غالانت وأوستن يبحثان "تهديدات إيران وحزب الله ضد إسرائيل"

عرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظيره الأميركي لويد أوستن "التطورات والتهديدات الإقليمية، والتهديدات المستمرة التي تشكلها إيران وحزب الله ضد إسرائيل".

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن الجانبين أجريا خلال اتصال هاتفي "تقييما مشتركا للوضع وتبادلا وجهات النظر حول التطورات والتهديدات الإقليمية".

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وأضاف البيان: "ركزت مناقشتهم في المقام الأول على الاستعداد المشترك، فضلا عن الحفاظ على الاستعداد وقابلية التشغيل البيني للقوات والقدرات الإسرائيلية والأميركية في مواجهة التهديدات المستمرة التي تشكلها إيران وحزب الله ضد إسرائيل".



كما أطلع غالانت أوستن على التطورات في غزة، و"شرح بالتفصيل إنجازات الجيش الإسرائيلي في هزيمة كتيبة رفح التابعة لحماس وتدمير أكثر من 150 نفقا في المنطقة"، كما ناقشا "الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة"، بحسب البيان.



وأكد غالانت "التزامه الثابت بالتوصل إلى اتفاق، وسلط الضوء على التوقيت الحاسم في ما يتعلق بضمان هذا الإطار". (روسيا اليوم)