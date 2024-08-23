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لبنان

سيدة تتعرض للسرقة.. إليكم ما كان بحوزتها

Lebanon 24
23-08-2024 | 07:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض سيدة مسنة كانت تحمل كيساً يحتوي على مصاغ للنشل من قبل مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية عند اشارة عزمي في طرابلس. 
 
 
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