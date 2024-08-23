سيدة تتعرض للسرقة.. إليكم ما كان بحوزتها

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض سيدة مسنة كانت تحمل كيساً يحتوي على مصاغ للنشل من قبل مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية عند اشارة عزمي في طرابلس.

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