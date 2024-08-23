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لبنان

"الحزب" نعى الشهيد حسين محمد شقير

Lebanon 24
23-08-2024 | 09:42
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نعت "المقاومة الاسلامية"، في بيان "بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد حسين محمد شقير "ساجد" مواليد عام 1998 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".
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"الحزب"

الشهيد

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