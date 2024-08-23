"الحزب" نعى الشهيد حسين محمد شقير

نعت "المقاومة الاسلامية"، في بيان "بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد حسين محمد شقير "ساجد" مواليد عام 1998 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

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