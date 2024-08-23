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لبنان

"حزب الله" يعلن استهداف هذين الموقعين الإسرائيليين

Lebanon 24
23-08-2024 | 09:56
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أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالصواريخ.

وفي بيان آخر، أفادت المقاومة الإسلامية بأنه ردًا على اعتداءات العدو الاسرائيلي، استهدف مجاهدوها مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بصلية صاروخية.
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