"حزب الله" يعلن استهداف هذين الموقعين الإسرائيليين

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أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالصواريخ.وفي بيان آخر، أفادت المقاومة الإسلامية بأنه ردًا على اعتداءات العدو الاسرائيلي، استهدف مجاهدوها مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بصلية صاروخية.