قصف عنيف اسرائيلي على القرى الجنوبية... والطيران الاستطلاعي يواصل تحليقه

تعرضت أطراف بلدتي عيترون ومارون الراس في قضاء بنت جبيل، لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض الجيش الإسرائيلي المنصوبة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة .

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وصباحا، تعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي متقطع تزامن مع إطلاق نار من موقع الجيش الاسرائيلي في بركة ريشا على اطراف بلدة عيتا الشعب بالقطاع الاوسط.وحلّق الطيران الاستطلاعي والمسّير بكثافة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور.ومساء امس اطلق الجيش الاسرائيلي القنابل الضوئية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.