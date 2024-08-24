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لبنان

قصف عنيف اسرائيلي على القرى الجنوبية... والطيران الاستطلاعي يواصل تحليقه

Lebanon 24
24-08-2024 | 04:05
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تعرضت أطراف بلدتي عيترون ومارون الراس  في قضاء بنت جبيل، لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض الجيش الإسرائيلي المنصوبة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة .
 
وصباحا، تعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي متقطع تزامن مع إطلاق نار من موقع الجيش الاسرائيلي في بركة ريشا على اطراف بلدة عيتا الشعب بالقطاع الاوسط.
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وحلّق الطيران الاستطلاعي والمسّير بكثافة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور.

ومساء امس اطلق الجيش الاسرائيلي القنابل الضوئية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
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