صاحب رسالة الوحدة.. لبنان ودّع الرئيس سليم الحصّ

ودّع لبنان اليوم الرئيس سليم الحص، الذي رحل عن عمر ناهز 95 عاماً، تاركاً خلفه إرثاً سياسياً وإنسانياً لا يُنسى.

وبدأت عند الساعة الـ12.00 ظهر اليوم، مراسم تشييع الرئيس الراحل سليم الحص من مسجد الامام الأوزاعي.

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وكان قد إنطلق موكب التشييع الرسمي من أمام مبنى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث وضع النعش مجللا بالعلم اللبناني على عربة مدفع، رافقته عدد من سيارات الإسعاف التابعة لـ"هيئة الإسعاف الشعبي"، بمشاركة كريمته وداد وأفراد العائلة الى جانب عدد من الشخصيات، متوجها إلى مسجد الإمام الأوزاعي، الذي وصله عند الثانية عشرة والنصف بمواكبة من قوى الأمن الداخلي التي تولت تأمين السير.



وكان في استقبال الجثمان عدد من الشخصيات، في مقدمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.



وأدت قوى الأمن التحية وعزفت موسيقى لحن الموتى، لتقام بعدها صلاة الجنازة حيث سيوارى في الثرى في مدافن مقام الإمام الأوزاعي.



يُذكر أن التعازي بالراحل تُقبل بعد الدفن في قاعة الدكتور محي الدين برغوت - مسجد الخاشقجي من الساعة الرابعة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساء، والثاني يوم الثلاثاء 27 آب والثالث يوم الأربعاء 28 آب 2024 في قاعة الدكتور محي الدين برغوت - مسجد الخاشقجي من الساعة الاولى بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساء للرجال والنساء.