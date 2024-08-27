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لبنان
فجر اليوم.. توقيف ملثمين على أوتوستراد المنار في أبي سمراء
Lebanon 24
27-08-2024
|
03:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت فجر اليوم، ملثمين على متن دراجة نارية على اوتوستراد المنار في ابي سمراء.
وعثر بحوزتهما على بندقية حربية.
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الجيش
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