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لبنان

التوتر مستمر جنوباً.. وقصف صباحي طال هذه البلدات

Lebanon 24
31-08-2024 | 01:30
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أطلق الجيش الاسرائيلي قنابل مضيئة أن طيلة الليل الفائت حتى صباح اليوم فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل فيما استهدفت نيران رشاشاته الثقيلة فجرا اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب.
وقصفت المدفعية الاسرائيلية الثقيلة بعشرات القذائف اطراف بلدة شمع واودية بلدة مجدل زون، وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي حتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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