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لبنان
ياسين: هدفنا الوصول إلى 30 % من مناطق محمية في 2030
Lebanon 24
31-08-2024
|
04:50
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أقامت شركة "جرير"، حفلاً كبيرًا في مدينة عاليه في" Blanco venue" لتوزيع جوائز مسابقة التصوير الفوتوغرافي ،"Green Your Screen" بحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، ممثلة وزير السياحة رانيا عبد الصمد، رئيس بلدية عاليه وجدي مراد، الاميرة حياة أرسلان، الشاعر نزار فرنسيس الذي تم تكريمه خلال الحفل والعديد من رؤساء البلديات والجمعيات والشخصيات الفنية والإعلامية وحشد من الحضور من مختلف المناطق.
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وكانت كلمة لوزير البيئة الذي قال: "إن البلد يمر بأزمات كثيرة وهناك حرب مدمرة وعدوان يومي علينا في الجنوب إضافة إلى معاناة لدى كثير من الناس، إنما هناك أمور لاتزال إيجابية ومميزة، وسأتحدث عن ثلاثة مؤشرات: الرقم الأول له علاقة بالبيئة فللمرة الأولى في تاريخ لبنان مع شركائنا في المنظمات الدولية وبعض الجامعات ولجان المحميات في لبنان أجرينا مسحاً للمناطق المحمية في هذا البلد الصغير ووجدنا أن 21 إلى 22 في المئة من مساحة لبنان هي مناطق محمية وحمى ومواقع طبيعية وغابات. فهذا البلد الذي يعاني وينظر إليه البعض نظرة تدميرية لايزال من الأغنى، ونعمل مع وزارة الزراعة والبلديات لتطوير هذه المحميات الطبيعية ونأمل الوصول في 2030 إلى هدفنا ليكون لدينا 30 في المئة مناطق محمية، وهذا هدف عالمي وسنذهب في 15 تشرين الأول لمناقشته في كولومبيا في المؤتمر الدولي حول التنوع البيولوجي، وقد سبقنا كثيراً من الدول ونتابع انواعاً مختلفة من الحماية ومنها في العبادية لاعلان وادي لامارتين المميز لأول مرة في تاريخ لبنان "حديقة وطنية" الذي يضم عدداً كبيراً من بلدات المنطقة. ونقوم بأنواع جديدة من الحماية في جزين وجبيل والشوف وهي "حدائق جيولوجية للتطلع إلى الإرث الجيولوجي المهم في لبنان".
وأضاف ياسين: "الرقم الثاني لدينا 800 نوع نحل بري في لبنان هذا البلد الصغير وهذا رقم أكبر من أوروبا بعشرات المرات لأن بلدنا متنوع بجيولوجيته وجغرافيته ووديانه وجباله، ونعمل لحماية النحل لأنه أساس الحياة، وهذا التنوع في أصناف النحل ينسحب ايضاً على البلد. الرقم الثالث البعيد قليلاً عن الطبيعة والنحل هو أنه منذ أسبوعين صدر خبر لم يأخذ حقه الكبير في الاعلام بسبب ما نمر به من أزمات وجدار صوت وتوسع الحرب. وهذا الخبر ورد في مجلة "فوربس" في الشرق الأوسط التي تهتم بالاقتصاد وبالاعمال في العالم. وقد درست المجلة وضع 100 شركة عالمية موجودة في الشرق الأوسط وخصوصاً في الخليج، وقد قالت هذه الشركات إن الرؤساء التنفيذيين لها يتحدرون من 40 جنسية، وتبيّن أن هذا البلد الصغير له أكبر عدد من الرؤساء التنفيذيين في هذه الشركات المئة ويمثل 15 في المئة وبعضهم من هنا من الجبل ومن عاليه".
وختم "لبنان هذا البلد الصغير لديه رأسمال بشري رائع وتنوع حضاري وعلمي وهذا ما يجب النظر إليه. وفي هذا اليوم نحيي الشيخ كميل الريس الذي هو من أطلق وجه لبنان الجميل، وهذا هو وجه لبنان الجميل بما يختزنه من تنوع حضاري وبشري ورأسمال اجتماعي وطبيعي، والصور التي تابعناها تظهر جمال لبنان".
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