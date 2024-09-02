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لبنان

"حزب الله" استهدف موقعين إسرائيليين

Lebanon 24
02-09-2024 | 09:32
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة".‏
 
 
كما أفاد "الحزب" أنّه "استهدف موقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة".‏
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