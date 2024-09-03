Advertisement

لبنان

بعد فقدانه صباحا.. العثور على الطفل ليث ملص وهو بصحة جيدة

Lebanon 24
03-09-2024 | 15:05
A-
A+
Doc-P-1242480-638609979954177185.jpg
Doc-P-1242480-638609979954177185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تم العثور على الطفل ليث فادي ملص وتم نقله إلى مكتب شعبة المعلومات مكتب المنية وهو بخير وبصحة جيدة.

وكانت دورية تابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت المدعو "ع.ن.ر" لبناني الجنسية في المنية للإشتباه به بحادثة فقدان الطفل "ليث ملص"، وتم الإستماع الى افادة ذوي الطفل لكشف مصير مصيره حيث فُقد منذ صباح يوم الثلاثاء.
Advertisement

وكانت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، عممت مساء الثلاثاء ، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الطّفل المفقود ليث فادي ملص (من مواليد عام 2021، لبناني)،الذي فُقِدَ بعد مغادرته منزل ذويه الكائن في المنية - حي حمدون، عند السّاعة الثّامنة من صباح اليوم الثلاثاء 3-9-2024، متوجّهاً إلى منزل جدّته المجاور.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:45 | 2024-09-03
15:32 | 2024-09-03
14:53 | 2024-09-03
14:17 | 2024-09-03
13:56 | 2024-09-03
13:31 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24