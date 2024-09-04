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لبنان

الخارجية اللبنانية ترحب بقرار بريطانيا: يسعى إلى خفض التصعيد ودعم مسار التفاوض والحوار

Lebanon 24
04-09-2024 | 00:43
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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بقرار الحكومة البريطانية، إقرار حظر جزئي على تصدير بعض انواع السلاح الى إسرائيل، معتبرة أن القرار خطوة مهمة في اتجاه تعزيز مبادىء القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان.  
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وثمنت الوزارة في بيان لها، هذا القرار كونه يعكس إرادة بريطانية للسعي إلى خفض التصعيد ودعم مسار التفاوض والحوار من اجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتجنيب المدنيين المزيد من العنف والدمار.
 هذا وأملت الوزارة من كافة الدول المعنية، ان تحذو حذو بريطانيا في مراجعة سياساتها بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل واتخاذ خطوات مشابهة، لكي تدرك إسرائيل انه ثمة تبعات دولية لانتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ولكي تمتثل للقوانين الدولية وتلتزم بالحلول السياسية والدبلوماسية لتحقيق استقرار مستدام في منطقة الشرق الأوسط.
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