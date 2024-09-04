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لبنان

جعجع عرض مع ميشال ضاهر لآخر التطوّرات السياسيّة

Lebanon 24
04-09-2024 | 04:23
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، النائب ميشال ضاهر.
 
وجرى عرض لآخر التطوّرات السياسيّة.
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