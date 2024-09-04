أسعد الحريري بحث مع نقيب المحامين في الشمال في سبل التعاون

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زار رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري، نقيب المحامين سامر مرعي الحسن في الشمال بمكتبه، حيث جرى خلال اللقاء بحث في "سبل التعاون بين الجمعية والنقابة المشاكل والتحديات التي تواجه منطقة الشمال في الوقت الحالي".وأعرب الحريري في بيان عن "استعداده الكامل للتعاون الوثيق بين الجمعية والنقابة بما يصب في مصلحة طرابلس والوطن ككل".واشار البيان الى ان" هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الجمعية لتعزيز التعاون مع مختلف الهيئات المهنية والاجتماعية في الشمال والعمل على إيجاد حلول فعالة للمشاكل الراهنة".