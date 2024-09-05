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لبنان

وقفة لـ"صرخة المودعين" أمام قصر العدل: قرار الحجار إنجاز كبير

Lebanon 24
05-09-2024 | 04:41
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نفذت جمعية "صرخة المودعين" وقفة أمام قصر العدل، وألقى علاء خورشيد باسم المودعين كلمة حيا فيها القاضي جمال الحجار على "توقيف رياض سلامة"، مؤكدا "دعم الحجار لان قراره كان انجازا كبيرا وكنا نتمنى أن تكون هده الخطوة منذ فترة".
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وطالبت "الاعلام بأن لا يحلل كثيرا ويبشر ان سلامة سيخرج بعد يومين"، داعيا "لترك القضاء أن يكون سيد نفسه".
واعتبرت أن "وراء رياض سلامة مطلوبون كانوا يرتشون منه، بالاضافة الى أصحاب مصارف مطلوبين للعدالة"، متمنيا على "المدعي العام المالي الاستمرار في هذا الموضوع، وعلينا أن نراقب الى أين ستتجه الأمور، ونبني على الشيء مقتضاه".
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