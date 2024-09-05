إدّعاء جديد على رياض سلامة

إدّعت هيئة القضايا في وزارة العدل ممثلةً برئيستها القاضية هيلانة اسكندر على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تِبعاً لادعاء النيابة العامة المالية.

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