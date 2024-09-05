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لبنان

جعجع: المعركة هي مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران وأميركا

Lebanon 24
05-09-2024 | 13:08
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أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم الخميس، إلى أنّ "المعركة هي مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران وأميركا تشارك ولكن بطريقة مختلفة، ونجدها في بعض الأحيان إلى جانب إسرائيل".
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أضاف جعجع، خلال حديثه ضمن برنامج "وقت السياسة" عبر العربية FM: "وصل تمدد إيران إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن، ومؤخراً ظهرت حركة حماس في الضفة الغربية.وقد طرح المسؤولون الإسرائيليون أن ذلك يشكل خطراً وحاول المجتمع الدولي حل المشاكل من خلال المعاهدات وفجأة حدثت عملية 7 تشرين".
 
تابع: "إيران منذ 30 عاماً تتمدد في المنطقة، وقد تبنّت قضية "القضية الفلسطينية" كموضوع خاص بها، على اعتبار أنها قادرة على جذب المجتمعات العربية، وبالتالي تصبح صاحبة حق. وهذا ما يفسر تمددها في بعض الدول العربية".
 
وأكدّ جعجع أنّ "إسرائيل تعتبر أن هذا الوقت مناسب لكسر شوكة إيران بما في ذلك "الحزب" وعندما انتهت تأثيرات الثورة السورية اقتربت إيران من حركة حماس وليس قبل ذلك.
وأردف: "ليس هناك نظام حقيقي في سوريا وقرارها بيد إيران وروسيا بشكل أساسي وتركيا وأميركا بشكل ثانوي".
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