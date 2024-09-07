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لبنان

"التيار": البديلان في المتن جاهزان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-09-2024 | 01:45
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في موازاة تحرك النواب الذين خرجوا من "التيار الوطني الحر" وظهروا في أول نشاط سياسي لهم في الديمان، لفت مصدر إنتخابي في "التيار" الى أن "الأرض" في الإنتخابات المقبلة هي من ستحدد الأحجام .
وقال: البديل عن أصوات النائب إبراهيم كنعان على الأقل تم تأمينه، فالمرشح الماروني المحتمل أن يكون على لائحة "التيار" لمرة ثانية وهو رجل أعمال متني، من الممكن أن يصل معدل أصواته التفضيلية الى ما يقارب الـ 4500 صوت بعدما كانت تتراوح بين 3500 و4000 في دورة العام 2018 النيابية .
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اضاف: وفي وضعية النائب الياس بو صعب، من المؤكد أنه سيكون هناك مرشح قومي مرموق أصيل على لائحة "التيار" في المتن، وبهذه العملية تكون تمت تعبئة كل الفراغات".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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