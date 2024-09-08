خلال التحقيق مع سلامة.. هذا ما سيشهده قصر العدل

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تستعد مجموعة من الناشطين المواكبين لملف المودعين للتحرك يوم غد الاثنين أمام قصر العدل في بيروت تزامنا مع جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة التي ستبدأ عند الساعة التاسعة والنصف لدى قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي.وقالت معلومات لـ"لبنان24" ان هذه المجموعات باتت توزع دعوات عبر تطبيق "واتساب" للمواطنين تدعوهم فيها الى المشاركة في التجمع أمام قصر العدل لمواكبة مسار التحقيقات مع سلامة خصوصا أن ملف المودعين يعتبر من الملفات الاساسية التي يجب مواكبتها باستمرار من قبل المواطنين وتحديدا المتضررين.