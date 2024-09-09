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لبنان

مراد: سوريا كغزة لا يردعها قصف

Lebanon 24
09-09-2024 | 00:52
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كتب النائب حسن مراد على منصة "إكس": "سوريا التي جهّزت وسلّحت وحضنت ودعمت وساندت يستهدفها العدوان نفسه الذي يضرب غزّة منذ 11 شهرًا.. وسوريا كغزة، لا تستكين ولا تتراجع ولا يردعها قصف من هنا واعتداء من هناك.. من آمن أنّ الاشتباك في السياسة والفكر والعسكر والروح هو الخيار الوحيد للتحرّر لا تغيّر الغارات مهما كانت حدّتها…
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