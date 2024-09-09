بيرم: المقاومة حاضرة بقوة

أكّد وزيرالعمل مصطفى بيرم أن المقاومة حاضرة بقوة في وجه العدو.

ولفت خلال احتفال تأبيني في بلدة المروانية إلى أن "أي إعتداء إسرائيلي أو تصعيد إسرائيلي على قرانا وعلى أهلنا في الجنوب، فالمقاومة حاضرة بقوة وسترد بشكل مباشر".