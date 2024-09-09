"تجمع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت" استنكر تدخل حزب "القوات اللبنانية" في تحقيقات المرفأ

استنكر "تجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت" في بيان، على مطالبة وفد من تكتل "الجمهورية القوية" رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالتراجع عن التعاميم الصادرة بحق المحقق العدلي طارق البيطار في ملف تحقيقات المرفأ.

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وقال التجمع أن " التدخلات الفاضحة من قبل حزب القوات اللبنانية بهذا الملف منذ أربع سنوات حتى الٱن والذي كان سببا رئيسا بالانفصال الذي وقع في صفوف أهالي الشهداء هي مستنكرة".

وأكّد في بيانه أنّه" لا يحق لا للقوات ولا لغيرها التدخل بهذا الملف، بخاصة وأن قسما كبيرا من أهالي الشهداء يرفضون القاضي طارق البيطار ويعتبرونه متآمرا على قضيتهم". (الوكالة الوطنية للإعلام)