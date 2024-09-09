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لبنان

"القوات اللبنانية": الحل لانتخاب رئيس للجمهورية الالتزام بالدستور

Lebanon 24
09-09-2024 | 10:12
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أشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان أن "البعض تحدث عن مبادرة رئاسيّة جديدة للرئيس نبيه بري، ولكننا لم نسمع بأي جديد على هذا المستوى، في الوقت الذي ما زال فيه الشغور مستمرا، وما زالت العقدة نفسها وهي متمثلة بربط الانتخاب بإلزامية الحوار، وفكّ هذه العقدة يكون بتطبيق الدستور وليس بخلق أعراف منافية لهذا الدستور".
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أضاف البيان:" بالتوازي يقول الرئيس بري إنّه "فعل المكسيموم لتسهيل عملية إنجاز الاستحقاق الرئاسي"، ولكن ما هو هذا "المكسيموم" طالما أنّ الرئيس بري ما زال مصرا على ترؤس الحوار ويعتبره خطوة إلزامية تسبق الانتخاب وكأنه من النصوص الدستورية التي يعمل على تطبيقها، فيما لا يوجد أي نص من هذا القبيل، والمطلوب من رئيس المجلس خطوة واحدة لا غير وهي الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس الجمهورية".

ختم:" إن الحل لانتخاب رئيس للجمهورية موجود، ولكن هناك مَن يريد استمرار الشغور، والحلّ يكمن في الالتزام بالدستور من خلال الدعوة الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس العتيد". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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