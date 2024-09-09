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لبنان
خبرٌ يهمّ مستخدمي "واتسآب" في لبنان
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
09-09-2024
|
16:07
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عُلم أن مواطنين في لبنان فوجئوا مؤخرا بإقفال حساباتهم على "واتسآب" بعد تداولهم صورة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بالإضافة إلى علم "حزب الله".
وأشارت المعلومات إلى أن هذه الحسابات باتت محظورة لوقتٍ معين قبل إعادة تفعيلها، موضحة أن مستخدمين أرسلوا طلبات مراجعة إلى شركة "ميتا" بشأن هذه الحسابات لاستعادتها.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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