خبرٌ يهمّ مستخدمي "واتسآب" في لبنان

عُلم أن مواطنين في لبنان فوجئوا مؤخرا بإقفال حساباتهم على "واتسآب" بعد تداولهم صورة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بالإضافة إلى علم "حزب الله".

وأشارت المعلومات إلى أن هذه الحسابات باتت محظورة لوقتٍ معين قبل إعادة تفعيلها، موضحة أن مستخدمين أرسلوا طلبات مراجعة إلى شركة "ميتا" بشأن هذه الحسابات لاستعادتها.