أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استهدف تحرّك للجيش الإسرائيلي في موقع المالكية.

وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 22.40 بواسطة قذائف المدفعية، وقد جاءت بعد رصد تحرك الجنود قرب الموقع المذكور.