بوريل: طبول الحرب لم تتوقف منذ زيارتي للبنان في كانون الثاني الماضي

قال وزير الخارجيّة عبدالله بوحبيب إنّ "زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الإتّحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل مؤشّر مهمّ على الرسالة التي حملها تجاه لبنان".

وأضاف بوحبيب بعد لقائه بوريل إنّ "السلام الدائم في المنطقة يتطلب حلّ القضية الفلسطينية، ونُجدّد التزام لبنان بالقرار 1701".

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من جابنه، أشار بوريل إلى أنّ "الحرب في غزة تُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة وخصوصاً في لبنان".

وشدّد بوريل على أنّه "يجب أنّ تعود المؤسسات اللبنانية الى العمل بما في ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء".

وقال إنّ "طبول الحرب لم تتوقف منذ زيارتي للبنان في كانون الثاني الماضي".

وأكّد بوريل أنّ "التنفيذ الكامل للقرار 1701 ينبغي أنّ يُمهّد الطريق الى تسوية شاملة بما فيه ترسيم الحدود البرية".

وتابع أنّ "الحرب في غزة مأساة مروّعة للمدنيين الفلسطينيين، ونُدين القتل الوحشي للمدنيين ونحثّ على إنهاء الحرب فوراً".

وقال بوريل: "لا بدّ من إصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلة المصارف ومستعدّون لمواصلة دعم لبنان ويُمكننا المساعدة لكن لا يُمكننا التغلب على العقبات الداخلية بل اللبنانيون أنفسهم يستطيعون ذلك".