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لبنان

الرئيس ميقاتي يستقبل السنيورة وسلام في السرايا

Lebanon 24
12-09-2024 | 09:09
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يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام في هذه الاثناء في السرايا.
 
 
ولدى وصولهما إلى السرايا، أُقيمت لهما مراسم إستقبال رسميّة، واستقبلهما الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
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ميقاتي

السنيورة

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