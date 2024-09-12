الرئيس ميقاتي يستقبل السنيورة وسلام في السرايا



يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام في هذه الاثناء في السرايا.

ولدى وصولهما إلى السرايا، أُقيمت لهما مراسم إستقبال رسميّة، واستقبلهما الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.