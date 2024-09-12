31
o
بيروت
33
o
طرابلس
33
o
صور
33
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
13
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرئيس ميقاتي يستقبل السنيورة وسلام في السرايا
Lebanon 24
12-09-2024
|
09:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام في هذه الاثناء في السرايا.
ولدى وصولهما إلى السرايا، أُقيمت لهما مراسم إستقبال رسميّة، واستقبلهما الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لبنان يؤكد التزامه بالسلام والاستقرار وحماية شعبه ويشدد على أهمية التعاون والدعم الدوليين في تحقيق الاستقرار الدائم والبناء في المنطقة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان يؤكد التزامه بالسلام والاستقرار وحماية شعبه ويشدد على أهمية التعاون والدعم الدوليين في تحقيق الاستقرار الدائم والبناء في المنطقة
12/09/2024 17:12:54
12/09/2024 17:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: ندين بشدة الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه
Lebanon 24
ميقاتي: ندين بشدة الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه
12/09/2024 17:12:54
12/09/2024 17:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: توقيف رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه
Lebanon 24
ميقاتي: توقيف رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه
12/09/2024 17:12:54
12/09/2024 17:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"المنتدى الإسلامي الوطني": نقدر خطوة ميقاتي اجراء تحقيق فوري لانقطاع التيار
Lebanon 24
"المنتدى الإسلامي الوطني": نقدر خطوة ميقاتي اجراء تحقيق فوري لانقطاع التيار
12/09/2024 17:12:54
12/09/2024 17:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي
السنيورة
سلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بغاية الجمال.. نادية وغابرييلا جبران تويني تخطفا الأنظار في زفاف شقيقهما على ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال.. نادية وغابرييلا جبران تويني تخطفا الأنظار في زفاف شقيقهما على ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
00:13 | 2024-09-12
12/09/2024 12:13:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صوره الحميمة مع ممثلة لبنانية.. نجم عالمي ينفصل رسميا عن زوجته
Lebanon 24
بعد صوره الحميمة مع ممثلة لبنانية.. نجم عالمي ينفصل رسميا عن زوجته
00:43 | 2024-09-12
12/09/2024 12:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زفافها الاسطوري.. اول ظهور لـ مايا رعيدي من شهر العسل
Lebanon 24
بعد زفافها الاسطوري.. اول ظهور لـ مايا رعيدي من شهر العسل
13:00 | 2024-09-11
11/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل الدقيقة.. إليكم مقرّرات مجلس الوزراء اليوم
Lebanon 24
بالتفاصيل الدقيقة.. إليكم مقرّرات مجلس الوزراء اليوم
11:21 | 2024-09-11
11/09/2024 11:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حفيدتها هيا مرعشلي.. للمرة الأولى نجمة سورية قديرة تتحدث عن زواجها بالممثل الراحل إبراهيم مرعشلي (فيديو)
Lebanon 24
حفيدتها هيا مرعشلي.. للمرة الأولى نجمة سورية قديرة تتحدث عن زواجها بالممثل الراحل إبراهيم مرعشلي (فيديو)
01:26 | 2024-09-12
12/09/2024 01:26:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:14 | 2024-09-12
وصول جثمان الكاردينال أغاجانيان إلى مطار بيروت (صور)
14:30 | 2024-09-11
جثمان "البابا الأحمر" عاد إلى لبنان... تعرفوا إلى سيرة حياة الكاردينال أغاجانيان (صور)
10:07 | 2024-09-12
صوتٌ قويّ... الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت
10:00 | 2024-09-12
عسكريون قدامى أم ميليشيات مقنّعة في الشارع؟
09:53 | 2024-09-12
حسن خليل: المعركة مع العدو طويلة
09:51 | 2024-09-12
"الخارجية": مجلس جامعة الدول العربية أدان الاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة على لبنان
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
12/09/2024 17:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
12/09/2024 17:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
12/09/2024 17:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24