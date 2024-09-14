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لبنان

اكثر من 50 صاروخاً باتجاه الشمال الاسرائيلي.. حزب الله يوسّع مدى نيرانه

Lebanon 24
14-09-2024 | 02:24
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دوت صفارات الإنذار في مدينة صفد ومناطق عدة بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، بعد اطلاق نحو 50 صاروخاً صباح اليوم من جنوبي لبنان، من دون وقوع اصابات.

واذ أشارت وسائل إعلام إسرائيلية ان الدفعة الصاروخية استهدفت عددا كبيرا من مناطق غير مخلاة من السكان بالجليل الأعلى، لفتت الى ان حزب الله يوسع مدى النيران ويركز على صفد ومنطقة طبريا و"روش بينا". 
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ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي ان سلاح الجو ضرب منصة الإطلاق التي أُطلقت منها القذائف باتجاه منطقة الجليل.
 
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