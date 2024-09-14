30
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جريمة بشعة تهزّ كوبا البترونية.. قتل أبوه وزوجته وابنه ثم إنتحر!
Lebanon 24
14-09-2024
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت اليوم جريمة بشعة في بلدة كوبا البترونية، وفق ما أفادت "مندوبة لبنان 24".
وفي التفاصيل، أن المدعو "ج.م" أقدم على الانتحار بعدما قتل والده "ا.م" داخل حديق منزله، وتوجه بعدها الى منزله واقدم على قتل زوجته "ل.م" وابنه الذي لا يتخطى لـ٥ اعوام.
Advertisement
وعلى الفور توجهت دوريات من مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية وعناصر البلدية وفرضوا طوقا امنيا في البلدة وباشروا باتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما وصلت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف على الجثث قبل ان ينقلها الدفاع المدني والصليب الأحمر الى مستشفيات المنطقة لاكمال الإجراءات اللازمة.
وفي المعلومات الاولية أن خلفية الجريمة خلافات عائلية.
وعلم أن هذه الجريمة وقعت نتيجة خلفيات عائلية سابقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
علامات تجارية ورجال أعمال عادوا إلى بيروت.. أسواقها تنتعش وخطط واعدة
Lebanon 24
علامات تجارية ورجال أعمال عادوا إلى بيروت.. أسواقها تنتعش وخطط واعدة
11:00 | 2024-09-13
13/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت صبية ونسخة عنه.. وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد ابنته شاهدوا كيف رقص معها (فيديو)
Lebanon 24
أصبحت صبية ونسخة عنه.. وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد ابنته شاهدوا كيف رقص معها (فيديو)
01:33 | 2024-09-14
14/09/2024 01:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 114 مليار ليرة.. ابن الـ 83 عاما يفوز بجائزة اللوتو اللبناني تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 114 مليار ليرة.. ابن الـ 83 عاما يفوز بجائزة اللوتو اللبناني تعرفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2024-09-14
14/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تدخل سوريا لتهاجم "حزب الله".. هل بدأ "الغزو"؟
Lebanon 24
إسرائيل تدخل سوريا لتهاجم "حزب الله".. هل بدأ "الغزو"؟
13:00 | 2024-09-13
13/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احدى الإصابات حرجة.. اشكال واطلاق نار في محلّ بـ"السيتي كومبلكس"
Lebanon 24
احدى الإصابات حرجة.. اشكال واطلاق نار في محلّ بـ"السيتي كومبلكس"
14:24 | 2024-09-13
13/09/2024 02:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2024-09-14
مُعالجة الدين العام وعودة الرساميل.. فرصة للبنان للتعافي في موازنة 2025
07:26 | 2024-09-14
نديم الجميّل: ٤٢ عاماً وما زال مشروع البشير وكلماته خارطة الطريق لخلاص لبنان
07:03 | 2024-09-14
بالفيديو.. إخلاء المحلات واثاث المنازل في العديسة
06:52 | 2024-09-14
حريق كبير في بجة- جبيل.. وصعوبة في إخماده!
06:48 | 2024-09-14
سامي الجميّل: يفقدون صوابهم بمجرّد سماع اسم بشير الجميّل
05:55 | 2024-09-14
هجوم جوي جديد لـ"حزب الله".. استهدف هذه الثكنة الاسرائيلية
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
14/09/2024 14:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
14/09/2024 14:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
14/09/2024 14:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24