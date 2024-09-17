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لبنان

بتفجير أجهزة اتصال.. اصابة عناصر من حزب الله بريف دمشق بجروح حرجة

Lebanon 24
17-09-2024 | 12:06
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أفادت وسائل إعلام سورية عن إصابة 11 عنصراً من حزب الله بريف دمشق بجروح حرجة، جرّاء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية.
 
كما أدت حادثة تفجير أجهزة "البيجر" اليوم الثلاثاء، إلى استشهاد نجل النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" علي عمار.
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هذا واعلن وزير الصحّة فراس الأبيض في مؤتمر صحافي بشأن تداعيات تفجير "البيجر"، عن سقوط 8 شهداء وأكثر من 2800 جريح من بينهم حالات حرجة حتى الآن.
واوضح الأبيض أنّ "غالبية الإصابات بتفجير أجهزة الاتصال باليد والوجه"، مؤكداً أنّهم يعملون على نقل الجرحى إلى خارج محافظة الجنوب نظراً لتجاوز المستشفيات طاقتها الاستيعابية.

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