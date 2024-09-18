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لبنان

فرقة كانت تقاتل في غزة انتقلت إلى الحدود مع لبنان.. إليكم ما يحصل

Lebanon 24
18-09-2024 | 13:30
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لفتت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة تتجه نحو تغيير استراتيجيتها العسكرية في التعامل مع لبنان.
 
وتعقيبا على انفجارات الأجهزة اللاسلكية المتتالية، صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من مقر القيادة الشمالية بأن "حزب الله يجب أن يدفع ثمناً باهظاً في كل مرة".
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كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المستوى السياسي قد وافق مؤخراً على إجراءات جديدة لتعزيز الردع على الحدود مع لبنان.
 
وأكدت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على سلسلة من التدابير لتعديل طرق العمل العسكرية في المنطقة الحدودية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول مطلع أن إسرائيل بدأت اليوم بتحريك المزيد من القوات نحو الحدود مع لبنان كإجراء احترازي، مما يشير إلى تصعيد محتمل في الموقف العسكري في المنطقة.
 
بالتوازي، نقلت "أيه بي سي" عن مصدر قوله أنّه "سيتم نشر الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية بعد أن كان لها دور نشط في غزة".
 
وما يميز هذه الفرقة، أنها تضم قوات نظامية وليس قوات احتياط، وتضم عناصر من القوات الخاصة والمظليين.





المصدر: العربية - سكاي نيوز

لبنان

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