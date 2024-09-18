غارات إسرائيلية ليلا استهدفت هذه البلدات



شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية فجرًا عدوانًا جويًا على دفعتين مستهدفة بلدة كفركلا بأربعة صواريخ بمعدل صاروخين في كل غارة .

أغار الطيران الحربي الاسرائيلي ليلا على وسط مدينة الخيام كما اغار على دفعتين مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي شيحين والجبين بالتزامن مع قصف مدفعي من العيار الثقيل استهدف اطراف عدد من القرى في القطاع الاوسط لاسيما بيت ليف، ياطر، عيتا الجبل وراميا وبليدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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وأطلق العدوّ طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.



كما أطلق عددا من القذائف الحارقة لاشعال النار في الاحراج المتاخمة لبلدة علما الشعب والناقورة.



واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي والمسّير فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.