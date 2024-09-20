بريطانيا.. مخبأ نووي "منزلي" للبيع بهذا المبلغ

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عرضت شركة مزادات عقارية بريطانية في مزاد علني مخبأ نووي "منزلي" للبيع، وهو واحد من 1500 مخبأ تم بناؤهم في بريطانيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.وصفت شركة "إس دي إل للمزادات العقارية" مخبأ "فيلق المراقبين الملكيين" بأنه قطعة من التاريخ البريطاني للحرب الماضية".ودعت عملائها إلى المشاركة في المزاد الذي سيقام يوم الخميس في 26 أيلول الجاري، كاشفة أنه معروض للبيع بـ 19 ألف دولار.وقالت عن الصفقة بأنها "الفرصة التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل".