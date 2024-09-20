تونس تدين العدوان على الضاحية: تعدي صارخ على سيادة لبنان وشعبه

أدانت وزارة الخارجية التونسية بشدة الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، واصفة إياه بأنه "فصل جديد من فصول الاعتداءات الإرهابية المتواصلة ضد المدنيين الأبرياء".

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واعتبرت الخارجية التونسية أن هذا الاعتداء يمثل "تعدياً صارخاً على سيادة لبنان وشعبه، وخرقاً سافراً لكافة المواثيق والقوانين الدولية".وجددت تونس تأكيدها على إدانة قصف قوات الاحتلال الصهيوني لبيروت، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الهجمات والانتهاكات. (الميادين)