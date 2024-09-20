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لبنان

"حصيلة ثقيلة".. "حزب الله" يؤكد استشهاد 2 من قيادييه بينهم إبراهيم عقيل و15 عنصرا

Lebanon 24
20-09-2024 | 23:15
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أكد حزب الله استشهاد القيادي إبراهيم عقيل المعروف باسم الحاج عبد القادر.

وأعلن حزب الله في بيان صدر بعد منتصف الليل استشهاد عقيل ووصفه بأنه "أحد كبار قادته" من دون تقدم المزيد من التفاصيل.

وأكد حزب الله وفقا لحسابه على منصة "تلغرام" استشهاد 16 من عناصره منذ صباح أمس الجمعة وهم:
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- إبراهيم عقيل والذي أشرف على تأسيس وتطوير وقيادة قوة الرضوان.

- أحمد محمود وهبي (قيادي)
- سامر عبد الحليم حلاوي
- محمود ياسين حمد
- يوسف محمد السيد
- محمد علي حسن
- حسين حسن فقيه
- علي صبحي منصور
- حسن حسين ماضي
- حسين علي محسن
- محمد أحمد رضا
- محمد قاسم العطار
- أحمد سمير ديب
- عبد الله عباس حجازي
- عارف أحمد الرز
- حسن علي حسين
-مهدي مسلم جمول.
-جهاد شفيق خزعل خنافر.
 
 
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