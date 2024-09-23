من الجنوب إلى البقاع... غارات إسرائيليّة وعدد الشهداء ارتفع إلى 274

أعلن وزير الصحة العامة فراس الابيض عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 274، جراء الغارات الإسرائيلية على الجنوب.

واستهدف العدوّ زبقين والبرج الشمالي والحوش ومجدل زون والناقورة والخرايب والكفور وكفرصير وبرج رحال وعين بعال.

Advertisement

وسقط عدد كبير من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في إحدى قرى قضاء صور.

كما استشهد 5 أشخاص في بنت جبيل، وأكثر من 6 في بلدة البريقع، و4 نساء في بلدة أرنون.

وفي البقاع الغربيّ، استهدف العدوّ بلدات مشغرة وسحمر ويحمر وزلايا.

وفي البقاع، أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على منطقة سهلية بين حورتعلا والخضر.



كما أشارت إلى أنّ العدوّ أغار على جرد بريتال وعلى منطقة السفري.



كذلك، أغار طيران العدوّ على حوش الرافقة - بيت شاما، وعلى قرى بيت مشيك الكيال - التل الابيض وبين بلدتيّ شعت ومقنة وسهل ايعات.

واستهدف العدوّ بلدة حزرتا فوق حاجز "التويتي".



وطالت الغارات الإسرائيلية مدينة بعلبك ومحيطها بالبقاع شرقي لبنان.



وشهدت بلدة القرعون في البقاع الغربي قصف عنيف.