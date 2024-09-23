شيخ العقل: المرحلة قاسية ومخاطرها كبيرة نواجهها بالتضامن الوطني

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أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالاً تضامنياً بنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بخصوص التطورات العسكرية والأمنية الخطيرة المتصاعدة وحجم الاستهدافات، وتأكيد الوقوف إلى جانب أبناء الجنوب والضاحية والبقاع في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.كما اتصل بوزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى مطمئنا، ومؤكداً على التضامن.من جهة ثانية، استكمل شيخ العقل جولته الروحية بصحبة الهيئة الدينية المنتخبة في المجلس المذهبي بزيارة المشايخ في منطقتي المتن وعاليه، وذلك بهدف التعريف بدورها ونيل بركة المشايخ ودعائهم لها بالتوفيق في مهمتها الجديدة، انطلاقاً مما يريده أبي المنى، بأن يكون "المجلس الجديد منتجاً ويلبي طموحات أبناء الطائفة والجيل الواعي والمثقف ويحقق الغاية المرجوة منه على مختلف الصعد".واذ تمنى المشايخ خلال استقبالهم ابي المنى ووفد المشايخ المرافق "التوفيق للهيئة في مهمتها والسداد، لما فيه مصلحة المجتمع التوحيدي والخير العام"، أمِل أبي المنى في أحاديث أمام المشايخ ان "تساعد الظروف العامة انطلاقة عمل هذا المجلس، بوجود نخب وعناصر كفوءة قادرة على تحقيق المأمول منه، لناحية تطوير مؤسسة المجلس المذهبي والمشاريع الاجتماعية والصحية والاستثمارية".وقال: "النوايا خيّرة والافكار والخطط موجودة، يبقى الرهان على التعاون المطلوب من الجميع، لتحقيق النجاح المنشود وما هو أفضل لتعزيز ومواكبة التطور، ضمن رؤية عقدنا العزم عليها ونتطلع من خلالها إلى الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لاستثمار الاوقاف وزيادة المشاريع والاهتمام بالشباب والاستفادة من طاقاتهم".اضاف: "نمر اليوم في ظروف استثنائية وصعبة للغاية، بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان وارتفاع وتيرة التهديدات، وما نأمله في الوقت الراهن أن تساعد الجهود الدولية على وقف التصعيد العسكري والأمني في غزة والضفة ولبنان، والتخفيف من حدة التوتر الحاصل، للوصول الى حل سلمي للصراع الدائر منذ قرابة العام، والذي ينحو نحو الاسوأ، قياسا على تعاظم الاعتداءات ونوعية الانتهاكات والمجازر التي ترتكب يوميا، وخاصة لما حصل اخيرا في الضاحية الجنوبية لبيروت وأدى إلى استشهاد وجرح المئات. وهذا يدل على مرحلة أقسى بكثير، يجب ان نكون متنبهين لها وعدم الاستهانة بنتائجها او التقليل من مخاطرها على لبنان والمنطقة".وتابع: "نجدد التأكيد على التضامن المطلوب مع أخوة لنا في الوطنية في الجنوب والضاحية والبقاع وكل لبنان". (الوكالة الوطنية)