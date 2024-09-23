نتنياهو لنصرالله: الجميع في مرمى النيران!

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه على "الشعب اللبناني أخذ إنذاراتنا على محمل الجد والخروج من البيوت".



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وتوّجه نتنياهو بكلام مباشر للأمين العام في حزب الله السيد حسن نصرالله قائلاً:"الجميع في مرمى النيران". أضاف نتنياهو "على اللبنانيين الابتعاد عن مواطن الأذى".وتوّجه نتنياهو بكلام مباشر للأمين العام في حزب الله السيد حسن نصرالله قائلاً:"الجميع في مرمى النيران".