الولايات المتحدة تعارض غزواً إسرئيلياً للبنان: "أفكار ملموسة لمنع حرب أوسع"

Advertisement

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن لا تعتقد أن التصعيد الإسرائيلي لإجبار جماعة «حزب الله» اللبنانية على خفض التوتر سيؤدي إلى النتيجة المرغوبة بخفض التصعيد، معبراً عن اختلافه مع الاستراتيجية الإسرائيلية.وقال المسؤول للصحافيين في نيويورك إن الصراع كان محوراً رئيسياً في لقاءات وزير الخارجية أنتوني بلينكن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن واشنطن لديها أفكار ملموسة لمنع حرب أوسع نطاقاً وستسعى إلى «مخرج» للتوترات.وأكد المسؤول أنّ الولايات المتحدة بصدد تقديم هذه الأفكار لاحتواء الأزمة في لبنان، مجدداً معارضة واشنطن غزواً برياً إسرائيليا يستهدف «حزب الله».