شهداء وجرحى... غارة إسرائيليّة على الغبيري وهذه هويّة المُستهدف (صور وفيديو)

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب المعلومات، استهدفت الغارة الطابقين الرابع والخامس من مبنى محمد خليل في منطقة الغبيري.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان بحصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي اليوم على الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث أدت إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة خمسة عشر شخصا بجروح.

وكشف مصدران أمنيان لوكالة "رويترز"، أنّ "الغارة الجوية الإسرائيلية على الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا في "حزب الله".





وأشار المصدران إلى أنّ "مصير القياديّ لم يتّضح بعد".







وزعمت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّ المُستهدف في الغارة هو القيادي في "حزب الله" طلال حمية، بينما نفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن يكون المستهدف هو حمية.





في المقابل، أشارت "العربية" نقلاً عن مصادر أنّ "المُستهدف هو إبراهيم قبيسي رئيس المنظومة الصاروخية في "حزب الله".

غارة إسرائيلية على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت #lebanon24 pic.twitter.com/dkYJ9SXmZw — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 24, 2024 Advertisement